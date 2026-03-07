obiettivo 50 colonnine entro il 2027

Cogeser, la società pubblica dell’energia con sede a Melzo, annuncia l’installazione di 11 stazioni di ricarica in 7 comuni italiani entro il 2027. L’obiettivo è raggiungere un totale di 50 colonnine di ricarica distribuite sul territorio, coinvolgendo anche i piccoli centri. L’iniziativa mira a sostenere la mobilità elettrica in tutta la regione.

Transizione anche per i piccoli centri. Cogeser, la società pubblica dell’energia con sede a Melzo, prosegue con l’elettrico, sono in arrivo 11 stazioni di ricarica in 7 comuni. La domanda cresce e l’azienda corre: nell’area il numero di veicoli full electric e ibridi è stato stimato nel 2025 tra 1.200 e 1.700 unità, con trend in aumento. Tendenza confermata dai dati di utilizzo della rete: nel gennaio 2025 sono stati erogati 14mila kWh per circa 900 sessioni di ricarica, a dicembre le ricariche erano salite a 1.572 ricariche per un totale di 27.500 kWh: +40%. Dal 13 giugno 2019, data della prima installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici in città, fino all’ultima inaugurata il 25 novembre scorso a Inzago, la rete aziendale ha conosciuto una crescita costante e strutturata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

