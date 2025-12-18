Il vicepremier Antonio Tajani rinnova la sua determinazione sull’export italiano, puntando a raggiungere i 700 miliardi di euro entro il 2027. Con un ottimismo che vede il bicchiere più che mezzo vuoto, Tajani invita a guardare al futuro con fiducia, sottolineando le opportunità e le potenzialità del nostro sistema economico nel contesto internazionale. Un obiettivo ambizioso che richiede impegno e strategia.

© Quotidiano.net - Tajani rilancia l’impegno sull’export: "Obiettivo 700 miliardi entro il 2027"

Più che mezzo vuoto, il simbolico bicchiere che il vicepremier Antonio Tajani invita a guardare è "per tre quarti pieno". Nonostante le tensioni internazionali, l’ export italiano nei primi dieci mesi del 2025 ha raggiunto un valore di 537,5 miliardi di euro, quindi "è cresciuto del 3,5%, il doppio di Germania e Francia", tanto che l’obiettivo economico di arrivare a 700 miliardi nel 2027 "è raggiungibile". Così il Ministro degli Esteri in occasione della terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, organizzata in collaborazione con Ice, Cdp, Simest e Sace, che ha riunito a Milano quasi duemila aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

