Stadio Roma | conferenza dei servizi entro l’estate obiettivo prima pietra nel 2027
La conferenza dei servizi per lo stadio dell’AS Roma dovrebbe tenersi entro questa estate. Entro un mese si svolgerà anche il secondo passaggio in Assemblea capitolina, dove si approverà ufficialmente l’interesse pubblico al progetto. L’obiettivo è mettere la prima pietra nel 2027.
La conferenza dei servizi è prevista entro l’estate; nell’arco di un mese si svolgerà il secondo passaggio in Assemblea capitolina per la delibera che confermerà l’interesse pubblico al progetto dello stadio dell’AS Roma. Aggiornamenti sul progetto dello stadio dell’AS Roma. Mentre proseguono le ispezioni archeologiche nell’area dell’ex Sdo a Pietralata, oggi la maggioranza capitolina si è riunita nella Sala delle Bandiere a Palazzo Senatorio per fare il punto sui tempi. La delibera che sancisce, o meglio conferma, l’interesse pubblico – come deciso negli anni scorsi in Aula Giulio Cesare dall’attuale amministrazione – deve passare nuovamente il vaglio del consiglio capitolino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Stadio Roma: entro un mese conferma interesse pubblico in Campidoglio, poi conferenza servizi
