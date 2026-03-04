Card completa di NXT Vengeance 2026

Il prossimo evento di NXT Vengeance 2026 si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà numerosi campioni e contendenti del roster. La card completa è stata annunciata e include incontri tra wrestler di diverse categorie, con match che promettono di tenere alta l’attenzione degli appassionati. L’evento si svolgerà in una location ancora da definire e attirerà un vasto pubblico di fan e appassionati.

Il prossimo grande spettacolo della WWE dedicato a NXT si conferma come un evento dalle dinamiche variegate, capace di mettere in scena campioni e contendenti in incontri dai registri diversificati. Vengeance Day si svolge nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, proponendo una card mirata a offrire sfide significative, momenti competitivi intensi e appuntamenti in stile diverso, pensati per una visione completa della scena NXT. La manifestazione propone una sequenza di match che copre titoli in palio, contendenti emergenti e incontri caratterizzati da formule particolari. L’attenzione è focalizzata su contenuti di alto profilo, con protagonisti sia campioni in carica sia lottatori in ascesa all’interno della divisione NXT. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Card completa di NXT Vengeance 2026 WWE NXT: aggiornata la card di Vengeance DayUfficiale l’NXT Underground Match tra Lola Vice e Kelani Jordan: la card del 7 marzo prende forma. NJPW: La card completa di New Year’s Dash 2026La NJPW ha annunciato la card completa di New Year’s Dash 2026, rompendo con la tradizione che vedeva i match rivelati solo a show iniziato. WWE NXT Vengeance Day 2026 Match Card Prediction HD Altri aggiornamenti su Card completa. Temi più discussi: NXT Vengeance Day 2026 – La Card del PLE WWE; WWE: Importante novità per i PLE di NXT, incognite sul futuro; WWE: Triple H incorona Penta dopo Raw. WWE NXT 2.0: ecco la card completa di WarGamesNonostante da diverse settimane NXT sia andato incontro ad una completa trasformazione, alcuni eventi del passato sono rimasti in calendario. Tra questi rientra il tanto apprezzato WarGames, show che ... tomshw.it WWE NXT: la card di Stand & Deliver, evento della WrestleMania WeekIl weekend di WrestleMania è ormai iniziato e non poteva di certo mancare un grande evento targato NXT. Eliminata ormai da tempo la dicitura del TakeOver, lo show di quest'anno si chiamerà ... tomshw.it Jungle Fight 145 La Fight card completa dell'evento del 28 febbraio facebook