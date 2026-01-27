Accordo storico tra Unione Europea e India | maxi taglio dei dazi e nuovo asse commerciale

L’accordo tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante verso un’area di libero scambio, con un maxi taglio dei dazi sulle esportazioni europee. Questo accordo facilitera’ il commercio tra le due regioni, riducendo le barriere tariffarie sul 96,6% delle merci. Una svolta che potrebbe favorire la crescita economica e rafforzare i rapporti commerciali tra Europa e India, aprendo nuove opportunità di mercato.

Via libera a una vasta area di libero scambio. L'Unione Europea e l'India hanno raggiunto un'intesa commerciale senza precedenti, destinata a ridurre i dazi sul 96,6% delle esportazioni europee verso il mercato indiano. Il risultato atteso è un risparmio stimato di circa 4 miliardi di euro l'anno per le imprese dell'Ue, grazie alla drastica riduzione delle tariffe doganali. Una risposta alle nuove tensioni globali sui dazi. L'accordo arriva in un contesto segnato dai nuovi dazi statunitensi introdotti dall'amministrazione Trump, che hanno spinto Bruxelles e Nuova Delhi a cercare rotte commerciali alternative.

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India si avvicina, segnando un passo importante nella relazione commerciale tra le due entità.

L’accordo tra India e Unione europea rappresenta un passo significativo nelle relazioni commerciali e politiche tra le due entità.

