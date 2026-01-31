La zona di San Giovanni, nell’Oltrarno, si prepara a cambiare volto. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per sistemare il marciapiede e la rotatoria, puntando a rendere più sicuri e accessibili gli spazi pubblici. L’obiettivo è facilitare la mobilità e proteggere i pedoni che attraversano questa parte della città.

La zona dell’ Oltrarno, a San Giovanni, sarà interessata a breve da un intervento mirato a migliorare mobilità, sicurezza pedonale e fruibilità degli spazi pubblici. Gran parte delle risorse arrivano dalla Regione Toscana, che proprio in questi giorni ha dato il via libera al finanziamento. A illustrare il progetto nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 22 gennaio scorso è stato l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Cursi. Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede e la completa risistemazione del tratto terminale di Lungarno Guido Reni, tra l’incrocio con via delle Caselle e la curva finale del lungarno, di fronte allo stabilimento IVV. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marciapiedi e una rotatoria. Come cambia Lungarno Reni

Approfondimenti su Lungarno Reni

Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara.

È stato approvato il progetto di messa in sicurezza della rotatoria di Torrimpietra, lungo la Via Aurelia al km 28+100, a Fiumicino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lungarno Reni

Argomenti discussi: Marciapiedi e una rotatoria. Come cambia Lungarno Reni; Prevenzione e sicurezza stradale, nuova rotatoria in via Madonna dello Schioppo -; Una rotatoria per rendere più sicuro l’incrocio di via Madonna dello Schioppo; Marciapiedi a Romito, ecco la terza fase e i nuovi parcheggi.

Marciapiedi e una rotatoria. Come cambia Lungarno ReniLa zona dell’Oltrarno, a San Giovanni, sarà interessata a breve da un intervento mirato a migliorare mobilità, sicurezza pedonale ... lanazione.it

Rotatoria e marciapiedi nuovi: fondi in arrivoIn arrivo fondi regionali per una nuova rotatoria e i marciapiedi. La rotatoria è in via Nazario Sauro e via Aldo Moro, mentre la costruzione di marciapiedi riguarda via Battisti, con l’obiettivo di ... ilrestodelcarlino.it