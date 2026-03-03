Bancomat stampi la ricevuta e ti svuotano il conto | come evitare la truffa dello scontrino

Recentemente sono stati segnalati casi di truffe legate all’uso del bancomat, dove le persone stampano lo scontrino e successivamente vengono vittime di furti di identità o truffe telefoniche. Gli esperti avvertono che le informazioni contenute sulle ricevute possono essere utilizzate dai malintenzionati per accedere ai conti correnti o compiere azioni fraudolente. È importante prestare attenzione a come si gestiscono gli scontrini durante le operazioni bancarie.

Stampare e gettare lo scontrino del bancomat può sembrare un gesto innocuo, ma quelle informazioni possono finire nelle mani sbagliate e diventare la base per truffe telefoniche e furti di identità.