Consiglio comunale approvate due nuove aree per cani in liberta a Castel del Piano e SMRossa

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato, con ampia maggioranza, l’impegno a individuare fondi per la creazione di due nuove aree cani in libertà a Castel del Piano e Santa Maria Rossa. La decisione mira a offrire spazi dedicati ai cani, favorendo il benessere animale e la convivenza tra cittadini e animali domestici, nel rispetto delle esigenze di tutta la comunità.

Con un'ampia maggioranza il Consiglio comunale di Perugia ha votato a favore di impegnare la Giunta comunale a trovare fondi e realizzare il progetto per la creazione di due nuove aree per cani in libertà: a Castel del Piano e a Santa Maria Rossa. Nei due ordini del giorno, a firma di alcuni consiglieri di centrosinistra, si evince che sia Castel del Piano, un quartiere densamente abitato e in espansione, sia il quartiere di Santa Maria Rossa – anch'esso in forte espansione demografica – non risultano attualmente dotati di aree formalmente destinate alla sgambatura libera dei cani. "La realizzazione di un’area per cani rappresenta un importante servizio per i cittadini proprietari di animali, contribuendo a una migliore gestione degli spazi pubblici e alla riduzione dei conflitti legati all’uso promiscuo delle aree verdi", hanno ribadito in aula i proponenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su consiglio comunale

Ecco una sintesi dei principali dati del consiglio comunale di Santarcangelo nel 2025, primo anno completo dell’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Sacchetti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su consiglio comunale

Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio nuova seduta del Consiglio comunale; In consiglio comunale a Luino passano le mozioni Artoni a difesa dei frontalieri e dei lavoratori di confine; Maggioranza ‘sotto’: aliquote Irpef e Imu 2026 non approvate; Iran, il Consiglio comunale di Modena condanna la brutale repressione.

Adrano. La Giunta comunale approva due delibere su tributi e contrasto all’ evasioneLa Giunta comunale di Adrano ha approvato oggi due importanti delibere in materia di tributi locali e gestione delle entrate comunali, con l’obiettivo di ... tvadrano.com

In consiglio comunale a Luino passano le mozioni Artoni a difesa dei frontalieri e dei lavoratori di confineIl consigliere Artoni ha chiesto al comune di prendere posizione contro la tassa della salute e ha invitato a proporre un piano di sviluppo delle aree di frontiera in favore dei lavoratori locali ... varesenews.it

L’ex presidente del Consiglio comunale e presidente provinciale dell’Associazione allenatori chiamato a fare da catalizzatore per aggregare una nuova cordata: «Prima della partita vinta con il Sambiase sono entrato negli spogliatoi e ho detto poche parole. D - facebook.com facebook

Consiglio Comunale di #Torino e interpellanza del cittadino. Oggi, 26 gennaio, dalle h. 12.00 la diretta web dalla Sala Rossa su: Pagina Fb della Città: facebook.com/cittaditorino/ Canale multimediale: comune.torino.it/multimedia/ Canale YT della Città: youtub x.com