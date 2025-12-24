Priorità per centro demenze e palazzo Zagarelli

Nel 2026, prenderanno avvio importanti interventi dedicati alla città: la realizzazione del centro residenziale per demenze e la riqualificazione del piano nobile di palazzo Zagarelli. Questi progetti mirano a migliorare i servizi e il patrimonio storico, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita della comunità locale.

Il 2026 sarà l'anno del cantiere del centro residenziale per demenze e dell'avvio della riqualificazione del piano nobile di palazzo Zagarelli. E' quanto emerso ieri mattina durante gli auguri di Natale nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano dove il presidente Giorgio Gragnola ha tracciato il bilancio delle attività realizzate nel 2025 e indicato gli interventi previste per il prossimo anno, L'incontro di ieri ha anche sancito la 'pace' tra il presidente Gragnola e il sindaco Luca Serfilippi dopo le 'scintille' provocate dalle dichiarazione del primo cittadino, sulle pagine del nostro giornale, che lamentava la scarsa collaborazione della Fondazione Carifano.

