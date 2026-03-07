Nuova Hyundai Tucson 2027 | foro ed info del nuovo suv medio

La nuova Hyundai Tucson 2027, quinta generazione del SUV coreano con codice progetto NX5, sarà presentata prossimamente e si distingue per un netto cambiamento rispetto al modello attuale. La casa automobilistica ha diffuso dettagli sul design e sulle caratteristiche tecniche che caratterizzeranno il veicolo, confermando l’intenzione di aggiornare il segmento dei SUV medi. Il modello include nuove funzionalità e un aspetto rivisto rispetto alle versioni precedenti.

La nuova Hyundai Tucson 2027 sarà la quinta generazione del SUV coreano (codice progetto NX5 ) e rappresenterà un cambiamento importante rispetto al modello attuale. Qui trovi tutto quello che si sa finora (2026) tra informazioni ufficiali, prototipi e indiscrezioni. Hyundai Tucson 2027: tutte le novità. Quando arriverà. Presentazione: probabile metà o fine 2026. Vendite: fine 2026 inizio 2027 nei principali mercati. Prima uscita prevista in Corea, poi Europa e USA.. La Tucson attuale (4ª generazione) è uscita nel 20212022, quindi il 2027 sarà il normale ciclo di 5 anni per il cambio generazione. Design: molto diverso dall'attuale. I prototipi già fotografati su strada mostrano un SUV con linee più squadrate e robuste.