Hyundai Tucson 2027 | restyling in vista design più squadrato e ispirazione Santa Fe per il SUV coreano

La Hyundai Tucson del 2027 si appresta a cambiare volto. Il restyling in arrivo porta un design più squadrato, con linee ispirate a Santa Fe. Il modello, tra i più venduti in Europa, si prepara a conquistare i clienti con un aspetto più deciso e moderno. La casa coreana lavora già da tempo per aggiornare il SUV più amato, puntando a rinnovare anche gli interni e le tecnologie. La nuova versione dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno, pronta a sfidare la concorrenza con un’immagine più robusta e attuale

La Hyundai Tucson, uno dei modelli più popolari del marchio coreano nel mercato europeo, si prepara a un significativo restyling per il 2027. Le nuove immagini spia rivelano un design che si allinea sempre più con l'estetica della Hyundai Santa Fe, introducendo linee più squadrate e un frontale rinnovato. Lo sviluppo del modello è in corso sulle strade tedesche, con l'obiettivo di un lancio entro il 2027. Questo cambiamento di design rappresenta una svolta per la Tucson, che si discosta dalle linee più morbide del modello attuale. La scelta di Hyundai di ispirarsi alla Santa Fe è evidente nelle prime immagini, suggerendo una maggiore presenza scenica e un look più robusto per il SUV.

