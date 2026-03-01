Nuova 45 tra Rivergaro e Cernusca solo questioni di scelte non di cambi normativi
L’Associazione Residenti e Utenti SS45 per la Tutela della Valtrebbia ha diffuso un intervento riguardante la nuova 45 tra Rivergaro e Cernusca. Si tratta di un confronto tra un progetto del 2017, che è stato abbandonato, e l’attuale proposta in fase di studio. L’associazione ha evidenziato che le differenze sono legate a scelte progettuali, non a modifiche di norme.
Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell'Associazione Residenti e Utenti SS45 per la Tutela della Valtrebbia sul confronto, nel dettaglio, tra un vecchio progetto del 2017, poi scartato, e quello attualmente in fase di analisi.Ci stiamo battendo da anni per la realizzazione di un progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
