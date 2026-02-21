Roma incendio al magazzino | nube nera avvista a est traffico

Un incendio scoppiato in un magazzino di materiali edili nella zona della Borghesiana a Roma ha provocato una grande nube di fumo nero che si vede da diverse parti della città est. Le fiamme hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere il rogo. La fitta colonna di fumo ha portato a disagi nel traffico e alla chiusura temporanea di alcune strade vicine. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Un vasto incendio ha colpito un magazzino di materiali edili nella zona della Borghesiana a Roma, generando una densa nube nera visibile in gran parte della città est. Le fiamme sono divampate intorno alle 9:00 di sabato 21 febbraio, mobilitando tre squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Al momento non si registrano persone coinvolte, ma l’area è stata circoscritta e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e per garantire la sicurezza dei residenti. La scena che si è presentata ai primi soccorritori era di grande impatto. Un magazzino adibito a deposito di materiali edili, situato in via Montresta al numero 96, era completamente avvolto dalle fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu

Incendio a Borgesiana, brucia magazzino di materiali edili: alta nube neraSabato 21 febbraio alle 9, un incendio ha coinvolto un magazzino di materiali edili nella zona della Borghesiana a Roma.

Leggi anche: Incendio a Torino Centro: a fuoco magazzino di un supermercato, fitta nube di fumo

Incendio palazzo occupato a Roma: Persone stanno bene, vogliono rientrare

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.