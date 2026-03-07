Novara conquista il podio delle Neuroscienze piemontesi | studentessa novarese in finale

Una studentessa di 17 anni di Novara si è qualificata per la finale delle Neuroscienze in Piemonte, superando altri 60 studenti. La ragazza frequenta il quarto anno del liceo scientifico al Convitto Carlo Alberto e si è distinta con le sue conoscenze in anatomia, biologia del cervello, memoria e malattie del sistema nervoso. La competizione ha visto sfidarsi giovani provenienti da diverse scuole della regione.

Myriam Sayed Mohamed del Carlo Alberto di Novara vince la finale regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze: rappresenterà il Piemonte alla finale nazionale di Camerino Una finale che, per la prima volta, ha visto due studenti della stessa scuola contendersi il primo posto: Myriam ha infatti gareggiato testa a testa con Enrico Palialogo - anche lui al quarto anno al Convitto Carlo Alberto - fino alla nona domanda di spareggio che ne ha decretato la vittoria. Entrambi i finalisti del Convitto Carlo Alberto hanno partecipato alle Olimpiadi grazie alla preparazione e al sostegno della loro docente di scienze, la prof.ssa Giulia Callegari. In tutta Italia sono oltre 200 le scuole iscritte alla sedicesima edizione delle Olimpiadi delle Neuroscienze, promosse dalla Sins, la Società italiana di neuroscienze.