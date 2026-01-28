Napoli si afferma come centro di eccellenza nelle neuroscienze europee. L’ateneo federiciano ha pubblicato più di duecento studi negli ultimi tre anni, piazzandosi al terzo posto in Italia nel progetto Mnesys. Ora, l’università punta a consolidare questa posizione e a portare avanti ricerche innovative nel settore.

Napoli sale sul podio della ricerca neuroscientifica europea. Con oltre duecento studi pubblicati in tre anni, l’ateneo federiciano si colloca al terzo posto nazionale nel programma Mnesys, alle spalle di Genova e Bologna. Un risultato che pesa, perché inserito dentro il più ampio balzo in avanti mai registrato nel settore: più di 1.500 lavori scientifici complessivi, il 75% sulle riviste di fascia alta, oltre 500 firmati da università ed enti di ricerca del Mezzogiorno. Una produzione quindi non più marginale. Le collaborazioni tra Sud e Nord sono passate da poco più di 20 nel 2023 a oltre 150 nel 2025, e Napoli ne è il motore principale poiché l’unica rappresentanza del Mezzogiorno attraverso gli Spoke guidati dalle Università Federico II e Vanvitelli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli sul podio delle neuroscienze: così ?Mnesys? ridisegna la ricerca

Approfondimenti su Napoli Neuroscienze

Il progetto Mnesys rappresenta la più ampia iniziativa italiana nel campo delle neuroscienze e della neurofarmacologia, con l’obiettivo di studiare il sistema nervoso in condizioni di salute e malattia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Neuroscienze

Argomenti discussi: La targa del Comune di Napoli al Centro Accademia Nazionale Acconciatori Misti che ha conquistato la Coppa del Mondo; Turismo e saldi 2026, Firenze domina lo shopping. Milano prima per spesa: la classifica; Recuperato lo Slalom del Trofeo sc Napoli per Children Giovani e Senior; Napoli, Teatro San Carlo – Nabucco.

Napoli sul podio delle neuroscienze: così Mnesys ridisegna la ricercaNapoli sale sul podio della ricerca neuroscientifica europea. Con oltre duecento studi pubblicati in tre anni, l’ateneo federiciano si colloca al terzo posto nazionale nel programma ... ilmattino.it

Serie A, i bilanci nel dettaglio di tutte le squadre: Juventus sul podio delle perdite, profitti record per il Napoli, Atalanta regina delle plusvalenzeUn`analisi della Gazzetta dello Sport ci illustra i conti della Serie A, con i dettagli dei bilanci di tutte le squadre, aggiornati alla stagione 2023-24. Secondo. calciomercato.com

Il successo turistico di Napoli si lega sempre più al comparto delle crociere: il porto partenopeo conquista il secondo posto in Italia per numero di passeggeri sbarcati. Stando ai dati diffusi da Cemar Agency Network, Napoli conquista il podio dei porti più traffic - facebook.com facebook

IL PODIO - Copenhagen-Napoli, Maria Mazza a "NM": "1° McTominay, 2° Elmas, 3° Vergara" ift.tt/kdso8AW x.com