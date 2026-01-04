LIVE Conegliano-Novara 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle piemontesi 8-13

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per la stagione 2026 di Serie A1. La cronaca aggiornata segnala un avvio positivo delle piemontesi, con il punteggio attuale di 9-14. Restate con noi per gli aggiornamenti minuto per minuto e le principali azioni del match.

9-14 Pipe di Sillah! 8-14 SQUARCINI SU FAHR!! Muro micidiale della centrale di Novara! Time-out per Conegliano. Non c'è il tocco, punto confermato. Santarelli non chiede neanche alle sue ragazze, chiama direttamente il challenge per vedere se c'è stato o no il tocco. 8-13 Gabi spara fuori la parallela. 8-12 Herbots sfonda il muro, colpo deviato che Sillah non può raggiungere. 8-11 Parallela interna da seconda linea per Tolok! 8-10 Che diagonale di Gabi, ma De Gennaro è stata perfetta nel rendere favorevole un pasticcio difensivo delle compagne. 7-10 Passa la parallela di Gabi, il muro di Cambi non basta.

