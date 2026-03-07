nordafricani rapinano un anziano e vengono arrestati ma la folla accerchia gli agenti

A Torino, due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati dopo aver rapinato un anziano, facendolo cadere e portandogli via la catenina. Le due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato durante un intervento in strada. Tuttavia, mentre gli agenti portavano a termine l’arresto, una folla numerosa si è radunata e ha circondato le volanti.

A Torino è andata in scena l’ennesima aggressione di gruppo, stavolta a due volanti della Polizia di Stato intervenute per arrestare due persone di origine nordafricana che poco prima avevano rapinato un anziano, facendolo cadere, rubandogli la catenina. L’uomo è stato soccorso dai dipendenti di un vicino negozio di casalinghi e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, mentre i due hanno provato a scappare disperdendosi tra la folla. La prontezza dell’intervento della Polizia di Stato, tuttavia, ha permesso di individuare e raggiungere immediatamente uno dei due mentre l’altro è stato raggiunto qualche centinaio di metri dopo, quando aveva già raggiunto il quartiere di Barriera di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

