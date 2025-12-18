Caltagirone tentano la fuga ma vengono bloccati | 2 spacciatori arrestati

Nel cuore di Caltagirone, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito la fuga di due spacciatori, assicurandoli alla giustizia. L’azione rapida e costante sul territorio ha portato all’arresto in flagranza di due uomini pregiudicati, trovati in possesso di sostanze stupefacenti e rei di resistenza ai pubblici ufficiali. Un esempio di efficacia e presenza sul territorio per garantire sicurezza e legalità.

© Dayitalianews.com - Caltagirone, tentano la fuga ma vengono bloccati: 2 spacciatori arrestati ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo del territorio e intervento immediato. La costante presenza sul territorio e la rapidità d’azione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno portato all’ arresto in flagranza di due uomini, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, fatti salvi gli accertamenti in sede giudiziaria. L’auto sospetta e il tentativo di eludere il controllo. Durante un servizio di pattugliamento lungo le strade cittadine, i militari hanno notato in via Cristoforo Colombo un’autovettura con a bordo un 35enne residente a San Michele di Ganzaria e un 38enne di Caltagirone, entrambi già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Leggi anche: Tentano un furto in farmacia vicino all'ospedale Cervello, ma vengono inseguiti e arrestati Leggi anche: Tentano rapina all'ufficio postale, scappano e poi vengono arrestati. Ma anche subito scarcerati Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nola, rubano due auto e poi tentano la fuga contromano in autostrada. INTIMIDAZIONE A PASTICCERIA BRANCATO, PER IL SINDACO DI SIRACUSA I CLAN TENTANO DI RIALZARE LA TESTA. Un piccolo ordigno rudimentale è esploso ieri notte davanti alla pasticceria Brancato in via Grottasanta, zona nord di Siracusa. L'espl - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.