Il club degli animali capaci di utilizzare strumenti si allarga

Da ilpost.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club degli animali che utilizzano strumenti si amplia con un esempio insolito: una vacca svizzera, dopo aver avuto tempo e libertà, ha imparato a usare un rastrello per grattarsi la schiena. Questa capacità dimostra come alcune specie siano in grado di adattarsi e sviluppare comportamenti complessi, evidenziando l'importanza dell’ambiente e della stimolazione nel loro apprendimento.

Con sufficiente tempo e libertà a disposizione, questa vacca svizzera ha imparato a grattarsi la schiena con un rastrello È abbastanza comune osservare una vacca cercare di scacciare gli insetti agitando la coda. Lo è molto meno vederne una che usa appositamente un oggetto per grattarsi la schiena: un caso documentato da due biologi dell’università di Vienna in uno studio da poco pubblicato sulla rivista Current Biology. È il primo ad attribuire a un bovino la capacità di utilizzare strumenti, un’abilità per lungo tempo ritenuta una prerogativa umana, ma diffusa anche tra diversi animali non umani, tra cui scimpanzé, corvi, elefanti, delfini e polpi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il club degli animali capaci di utilizzare strumenti si allarga

© Ilpost.it - Il club degli animali capaci di utilizzare strumenti si allarga

Leggi anche: "Vita con gli animali". Maccari e la lezione segreta degli animali

Troglodita Tribe: "Nei libri per bambini gli animali sono solo strumenti. È arrivata l’ora di liberarli"L’articolo esplora la crescente distanza tra bambini e il mondo animale, spesso rappresentato solo come uno strumento nei libri per bambini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sant’Antonio Abate, domenica 18 gennaio la benedizione degli animali torna a piazza del Plebiscito; Portate i vostri animali a benedire; Cedro - One Health; Svelato il segreto degli animali in bottiglia di padre Forcault che durava dal 700: ecco come ce li ha messi.

il club degli animaliSant’Antonio e la benedizione degli animali: un’esperienza magica per i bambini - Domani 17 gennaio è Sant'Antonio Abate. Scopri perché la benedizione degli animali è un'occasione unica per insegnare l'empatia e il rispetto ai bambini. nostrofiglio.it

il club degli animaliPerché Sant’Antonio Abate è il protettore degli animali: storia e tradizioni del 17 gennaio - Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate, patrono degli animali: eremita del III secolo, legato al fuoco e al maiale, ispira ancora riti di benedizione ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.