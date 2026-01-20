Il club degli animali che utilizzano strumenti si amplia con un esempio insolito: una vacca svizzera, dopo aver avuto tempo e libertà, ha imparato a usare un rastrello per grattarsi la schiena. Questa capacità dimostra come alcune specie siano in grado di adattarsi e sviluppare comportamenti complessi, evidenziando l'importanza dell’ambiente e della stimolazione nel loro apprendimento.

Con sufficiente tempo e libertà a disposizione, questa vacca svizzera ha imparato a grattarsi la schiena con un rastrello È abbastanza comune osservare una vacca cercare di scacciare gli insetti agitando la coda. Lo è molto meno vederne una che usa appositamente un oggetto per grattarsi la schiena: un caso documentato da due biologi dell’università di Vienna in uno studio da poco pubblicato sulla rivista Current Biology. È il primo ad attribuire a un bovino la capacità di utilizzare strumenti, un’abilità per lungo tempo ritenuta una prerogativa umana, ma diffusa anche tra diversi animali non umani, tra cui scimpanzé, corvi, elefanti, delfini e polpi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il club degli animali capaci di utilizzare strumenti si allarga

