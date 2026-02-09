Femminicidio Zoe Trinchero Non Una di Meno scende in piazza | Società marcia vittime sempre più giovani

Questa mattina, a Nizza Monferrato, un gruppo di attivisti di Non Una di Meno si è radunato in piazza per protestare contro il femminicidio. La morte di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni uccisa da un amico di 20 anni, ha scosso la comunità. I manifestanti chiedono di inserire l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, per cercare di fermare questa strage di ragazze sempre più giovani. La piazza si riempie di cartelli e slogan, mentre familiari e amici

Il collettivo Non Una di Meno è sceso in piazza per chiedere educazione affettiva e sessuale nelle scuole dopo la morte di Zoe Trinchero, 17 anni, assassinata da un amico 20enne a Nizza Monferrato. "La società è marcia, vittime sempre più giovani. Il sistema nega che le vite delle donne valgano".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Zoe Trinchero Femminicidio Zoe Trinchero, si attende l’autopsia per capire se poteva essere salvata. Non una di meno: “C’è qualcosa che non stiamo insegnando” Sarà l’autopsia a chiarire come sia morta la 17enne Zoe Trinchero, uccisa dall’ex compagno Alex Manna. Cosa sappiamo sul femminicidio di Zoe Trinchero, uccisa e gettata nel fiume a 17 anni Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026, il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stato ritrovato nel rio Nizza a Nizza Monferrato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Zoe Trinchero Argomenti discussi: Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicida; L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Femminicidio Zoe Trinchero: si attende l'autopsia per capire se poteva essere salvata; Il femminicidio di Nizza Monferrato: Zoe Trinchero, il bar, il sogno di essere psicologa, il mare. L'ex di Alex Manna: Quella notte mi ha chiamato. Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perchéI dettagli terribili dell'omicidio dalla confessione del 20enne: L'ho lasciata cadere nel fiume, Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe ... rainews.it Femminicidio Zoe Trinchero, dal depistaggio alla confessione: cosa sappiamoAbbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere. Così Alex Manna, 20 anni ancora da compier ... tg24.sky.it Con questa raccolta fondi la comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia. Per non dimenticarla. facebook L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale #femminicidio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.