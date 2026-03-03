Lunedì 9 marzo 2026, in Italia, si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati. Milioni di studenti resteranno a casa, mentre ospedali e uffici si fermeranno, creando disagi nel trasporto pubblico, con autobus, metro e treni che potrebbero subire variazioni o cancellazioni. La protesta riguarda varie questioni, anche se non vengono specificate le motivazioni ufficiali.

Lunedì 9 marzo 2026 l’Italia si ferma. Uno sciopero generale di portata nazionale attraverserà quasi tutti i comparti, pubblici e privati, lasciando a casa milioni di studenti, mettendo sotto pressione ospedali e uffici, e rendendo incerta la corsa del mattino su autobus, metro e treni. A proclamare la mobilitazione sono stati diversi sindacati, con motivazioni che vanno dai diritti delle lavoratrici alla lotta contro il lavoro precario, passando per la denuncia di un sistema che, a loro avviso, non riesce ancora a garantire una vera parità di genere. La data non è casuale: il 9 marzo cade il giorno dopo la Giornata Internazionale dei diritti delle donne, e chi scende in piazza vuole trasformare un momento simbolico in un atto concreto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sciopero generale del 9 marzo 2026: chi aderisce, cosa si ferma e perché si scende in piazza

