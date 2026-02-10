Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza all' università di Catania

Questa mattina all’università di Catania si tiene un evento speciale per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Dalle 8,30 nell’auditorium “De Carlo” del Monastero dei Benedettini, studenti e docenti partecipano a incontri e presentazioni organizzate dall’ateneo e dall’Accademia di Belle Arti. L’obiettivo è mettere in luce il ruolo delle donne nella ricerca e nella scienza, in un momento in cui l’attenzione su questo tema cresce sempre di più.

Mercoledì 11 febbraio, alle 8,30, nell'auditorium "De Carlo" del Monastero dei Benedettini si terrà un evento promosso dall'Università e dall'Accademia di Belle Arti di Catania in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza.

