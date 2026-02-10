Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza all' università di Catania

Questa mattina all’università di Catania si tiene un evento speciale per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Dalle 8,30 nell’auditorium “De Carlo” del Monastero dei Benedettini, studenti e docenti partecipano a incontri e presentazioni organizzate dall’ateneo e dall’Accademia di Belle Arti. L’obiettivo è mettere in luce il ruolo delle donne nella ricerca e nella scienza, in un momento in cui l’attenzione su questo tema cresce sempre di più.

