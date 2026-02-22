Ubriaco si schianta contro contro un albero poi fugge dall’ospedale per evitare il controllo della polizia

Un uomo di 55 anni ha causato un incidente schiantandosi con la sua Panda a metano contro un albero in via della Marina, probabilmente a causa dell’alcol. Dopo l’impatto, ha lasciato il veicolo e si è allontanato dall’ospedale per evitare un controllo della polizia. I residenti hanno chiamato i soccorsi e ora si cerca di rintracciarlo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

ANCONA - Finisce con la sua panda a metano contro un albero, in via della Marina. Alla guida del veicolo un uomo di 55 anni. È successo poco dopo la mezzanotte e All'arrivo dei soccorsi, una ambulanza della Croce Rossa, era ancora cosciente ma in evidente stato di ebrezza. È stato portato in pronto soccorso a Torrette, per le cure. Mentre era in attesa però il paziente ha tagliato la corda per evitare il controllo della polizia e il test alcolemico. Non è escluso che non avesse assunto solo alcol.

Perde il controllo del camioncino e si schianta contro un alberoUn uomo di 50 anni ha perso il controllo del suo camioncino e si è schiantato contro un albero, provocando la sua morte.

