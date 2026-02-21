Non mangiatelo assolutamente Ritirato prodotto dai supermercati Italiani | doppia emergenza

Un richiamo alimentare ha coinvolto numerosi supermercati italiani a causa di un prodotto tossico. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine che ha evidenziato la presenza di sostanze nocive nel lotto distribuito. Molti consumatori sono stati invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo ai punti vendita. La catena di distribuzione ha subito attivato le procedure di ritiro immediato, mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione. Le verifiche continuano per garantire la sicurezza della merce in circolazione.

La sicurezza a tavola torna a tremare sotto i colpi delle ultime disposizioni ministeriali. Dopo i casi che hanno coinvolto uova fresche e latticini, la lista delle allerte alimentari si allunga con due nuovi provvedimenti pubblicati venerdì 20 febbraio. Al centro dell'attenzione sono finiti un filone di tonno a pinna gialla decongelato e una tartare di scottona, entrambi ritirati dal mercato per potenziali pericoli per la salute pubblica. L'indicazione delle autorità competenti è perentoria: i lotti indicati non devono essere assolutamente portati in tavola, ma restituiti tempestivamente ai punti vendita dove è avvenuto l'acquisto.