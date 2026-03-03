Il big italiano distrugge Sanremo e Sal Da Vinci | scoppia la bufera

Un noto cantante italiano ha criticato duramente Sanremo e Sal Da Vinci, scatenando una forte reazione online. La sua dichiarazione non si è limitata a una semplice opinione, ma ha generato un vivace dibattito tra i fan e gli spettatori. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, coinvolgendo vari commentatori e creando tensione tra i sostenitori e i detrattori.

Non è stata una semplice stroncatura televisiva, né l'ennesima provocazione buona per alimentare il dibattito social. L'intervento di Paolo Crepet sul Festival di Sanremo ha il tono di un atto d'accusa più ampio, che travalica il perimetro dell'Ariston e investe l'intera società contemporanea. A non piacergli, in fondo, non è tanto la kermesse musicale quanto ciò che rappresenta: uno specchio fedele della modernità, con le sue contraddizioni e, secondo lui, con la sua crescente povertà espressiva. Intervistato dal Corriere della Sera alla vigilia della presentazione del suo ultimo libro Il reato di pensare. Oltre il conformismo, esercizi di libertà, in programma a Merano, lo psichiatra non ha scelto la via diplomatica.