No alla guerra sì al disarmo | Parma in piazza per la pace

Questa mattina il centro di Parma è stato teatro di una manifestazione che ha visto partecipare cittadini e attivisti, uniti per esprimere il loro dissenso verso la guerra e chiedere il disarmo. La mobilitazione ha coinvolto diverse persone che hanno sfilato lungo le vie principali della città, portando cartelli e bandiere con slogan pacifisti. L’evento si è svolto in modo pacifico e senza incidenti.

Bandiere arcobaleno e cittadini uniti nel centro della città per chiedere disarmo, pace e rispetto dei valori costituzionali Questa mattina il centro di Parma si è animato con una manifestazione contro la guerra e a favore del disarmo. L'appuntamento era alle 10 in Piazza della Pace, dove cittadini di ogni età hanno sfilato con bandiere arcobaleno e slogan per promuovere la pace. L'iniziativa ha voluto richiamare l'attenzione sull'importanza della riduzione degli armamenti e sul ruolo delle Nazioni Unite nella mediazione dei conflitti internazionali. Tra gli obiettivi anche la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, a tutela della convivenza civile e dei diritti fondamentali.