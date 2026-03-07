No al dibattito sul referendum È bufera sulle ragioni di opportunità

Un incontro informativo sul referendum sulla giustizia, previsto per il 10 marzo alla Casa Circondariale di Bologna, non si è svolto. La riunione, che avrebbe coinvolto i detenuti, è stata annullata a causa di controversie sulle motivazioni di opportunità. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni alternative o motivazioni ufficiali per la cancellazione.

L’incontro avrebbe dovuto mettere a confronto le ragioni del “Sì” e del “No” davanti ai detenuti: "Persone private della libertà personale, ma non del diritto di voto” Mancato via libera a un incontro informativo sul referendum sulla giustizia che si sarebbe dovuto svolgere il 10 marzo alla Casa Circondariale di Bologna (carcere della Dozza). L’iniziativa, organizzata dalla Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” insieme all’Osservatorio “Diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della libertà”, è stata bloccata - secondo quanto riferito agli organizzatori - per non meglio specificate “ragioni di opportunità”. L’evento avrebbe previsto un confronto pubblico e pluralista sulle ragioni del “Sì” e del “No” al referendum. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Fuorionda al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta. Cosa è successoProtagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No

