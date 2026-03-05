Durante un dibattito organizzato dall'università sulla riforma della giustizia, si è verificato un

Protagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No È bufera in Valle d'Aosta a seguito di un "fuorionda" durante la diretta del dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'Università sul referendum sulla giustizia. Protagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No: la loro conversazione di qualche minuto sul ricorso di Avs contro l'elezione del presidente della Regione Renzo Testolin per il limite dei mandati - l'udienza è fissata il 22 aprile proprio in Tribunale - è stata intercettata e trasmessa in diretta sul canale youtube. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fuorionda al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta. Cosa è successo

