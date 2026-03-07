Nigeria | i bambini nati per morire e la missione che sfida le superstizioni

In Nigeria, un paese con circa 98 milioni di bambini e adolescenti, più della metà della popolazione ha meno di 18 anni, secondo i dati Unicef del 2025. Nonostante questa giovane presenza, il paese si confronta con problemi legati alla salute e alle tradizioni che spesso mettono in discussione i diritti dei più piccoli. Una delle sfide riguarda i cosiddetti

La Nigeria vive un paradosso: è un Paese giovanissimo, ma spesso ostile verso i più piccoli.Un nigeriano su due (dati Unicef del 2025) ha meno di 18 anni, per un totale di 98 milioni di bambini e adolescenti. Tuttavia, uno su nove muore prima di aver compiuto cinque anni. Un abisso, se paragonato all’Europa, dove la stessa tragedia colpisce appena un bambino ogni 333. Nelle aree rurali più isolate inoltre, la povertà e l’assenza di cure mediche si intrecciano a superstizioni ancestrali. Gemelli, albini, disabili ed orfani di madre non arrivano nemmeno al mese di vita. Si dice che siano presagi di sventura, “nati per morire”. E per questo, vengono uccisi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

