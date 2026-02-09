È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei volti più noti della fisica italiana. Aveva 88 anni. La notizia ha lasciato sgomenti molti, anche tra chi non condivideva sempre le sue posizioni. Zichichi era famoso per aver sfidato le superstizioni, ma anche per aver diviso la comunità scientifica. La sua morte apre un capitolo importante nella storia della scienza in Italia.

Si è spento oggi, 9 febbraio 2026, Antonino Zichichi, uno dei volti più riconoscibili della fisica italiana. Aveva 96 anni. Trapanese di nascita (era nato il 15 ottobre 1929), Zichichi ha dedicato la sua vita allo studio delle particelle elementari, quei minuscoli mattoni invisibili che formano tutta la materia dell’universo. Dopo gli studi a Palermo, ha lavorato nei centri di ricerca più prestigiosi del mondo: il Fermilab negli Stati Uniti e il CERN di Ginevra, il grande laboratorio europeo dove si studiano le particelle fondamentali della natura. Il momento più alto della sua carriera scientifica arrivò nel 1965, quando il suo gruppo scoprì l’antideutone, una particella di antimateria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È morto Antonino Zichichi, il fisico che combatté le superstizioni, ma divise la comunità scientifica

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È morto Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani.

È morto Antonino Zichichi, il fisico di 96 anni noto per aver contribuito alla creazione dei laboratori del Gran Sasso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Mondo della scienza in lutto: morto il fisico Antonino Zichichi; eDreams multata dall'Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli: la piattaforma deve pagare 9 milioni; LUTTO - È morto Antonino Zichichi, il fisico aveva 96 anni; Tragedia in Italia, padre e figlio trovati morti in casa: Vivevano così.

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la ... ilmattino.it

È morto il fisico Antonino Zichichi: scienziato e divulgatoreSpecializzato nel campo della fisica delle particelle elementari. Autore di numerose ricerche: si ricorda la scoperta dell'antideutone ... rainews.it

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. È stata una figura controversa all'interno della comunità scientifica - scrive l'Ansa - per il suo credo cattolico, facebook