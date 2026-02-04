Ravanusa riparte dai bambini | avviato il progetto che celebra i nuovi nati

Da agrigentonotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravanusa nasce un nuovo progetto dedicato ai bambini, un segno di speranza per la comunità. Con l’inizio del 2024, il Comune ha lanciato “Ravanusa si nasce”, un’iniziativa che mira a rendere più visibile e condivisa la nascita dei neonati. La città vuole così mostrare attenzione alle nuove generazioni, in un momento in cui le nascite sono in calo.

A Ravanusa la nascita torna a essere un fatto pubblico, condiviso, riconosciuto. Con l’avvio del nuovo anno prende forma “Ravanusa si nasce”, l’iniziativa con cui il Comune sceglie di dare un segno concreto di attenzione alle nuove generazioni, in un contesto segnato da un calo demografico che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Ravanusa nasce

Napoli: “Dai bambini per i bambini”, la V Municipalità celebra il Natale con la solidarietà

La V Municipalità di Napoli si prepara a celebrare il Natale con un'iniziativa che mette al centro i bambini e i valori della solidarietà.

Progetto "Nuovi nati": un albero per ogni nascita come simbolo di speranza e vitalità

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ravanusa nasce

Argomenti discussi: Ravanusa riparte dai bambini: avviato il progetto che celebra i nuovi nati - AgrigentoNotizie.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.