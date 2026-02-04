Ravanusa riparte dai bambini | avviato il progetto che celebra i nuovi nati

A Ravanusa nasce un nuovo progetto dedicato ai bambini, un segno di speranza per la comunità. Con l’inizio del 2024, il Comune ha lanciato “Ravanusa si nasce”, un’iniziativa che mira a rendere più visibile e condivisa la nascita dei neonati. La città vuole così mostrare attenzione alle nuove generazioni, in un momento in cui le nascite sono in calo.

A Ravanusa la nascita torna a essere un fatto pubblico, condiviso, riconosciuto. Con l'avvio del nuovo anno prende forma "Ravanusa si nasce", l'iniziativa con cui il Comune sceglie di dare un segno concreto di attenzione alle nuove generazioni, in un contesto segnato da un calo demografico che.

