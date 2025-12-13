Elkann Juve è anche una questione di cuore | come è cambiato l’atteggiamento del numero uno di Exor negli ultimi anni e cosa filtra per il futuro

L'atteggiamento di Elkann nei confronti della Juventus è cambiato nel tempo, evidenziando una maggiore vicinanza e coinvolgimento. La presenza fisica della proprietà alla Continassa e i blitz motivazionali testimoniano l'importanza di un legame stretto tra leadership e squadra, segnando un momento di continuità e impegno per il futuro del club.

Elkann Juve, la vicinanza fisica della proprietà alla squadra negli ultimi anni e i blitz motivazionali alla Continassa come segnale di continuità. Negli ultimi anni, la narrazione attorno alla Juventus ha spesso messo in evidenza un cambiamento significativo nell’approccio della proprietà. Secondo quanto sottolineato più volte dalla Gazzetta dello Sport, la figura di John Elkann è passata da una gestione percepita talvolta come distaccata a una presenza fisica e costante, segnale inequivocabile di un legame che va ben oltre il mero supporto economico. Non si tratta più soltanto di ricapitalizzazioni o di approvazione dei bilanci, ma di una partecipazione attiva alla vita quotidiana del club, manifestata attraverso blitz a sorpresa alla Continassa e una frequenza sempre maggiore sugli spalti dell’Allianz Stadium. Juventusnews24.com Pagina 2 | Un miliardo per la Juventus, Elkann dice no: l’offerta di Tether sarà respinta - La società di criptovalute, che detiene l’11,5% delle quote, punta all’acquisizione della maggioranza. tuttosport.com

