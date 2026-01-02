Lavoro precario e discontinuo | cosa è cambiato a Latina e nel Lazio negli ultimi anni

Negli ultimi diciassette anni, il mercato del lavoro a Latina e nel Lazio ha subito significativi cambiamenti, con un aumento del lavoro precario e discontinuo. Il rapporto della Cgil Roma e Lazio analizza queste trasformazioni, evidenziando le caratteristiche e le conseguenze di un mercato sempre più caratterizzato da contratti temporanei e insicuri. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le dinamiche in atto e le sfide future.

Lavoro, il 50% nella ristorazione è precario. Cosa sono i «contratti pirata», con stipendi più bassi di 7 mila euro - In un'Italia che si dibatte tra le pieghe di un'economia sempre più fragile, il lavoro povero continua a crescere. corriere.it

Cgil, 'il lavoro nel Lazio è sempre più precario e discontinuo'. Di Cola, 'a Roma il Comune promuova una conferenza cittadina' #ANSA - facebook.com facebook

Nel 2024 solo il 21,2% dei 18-49enni pensa di avere un figlio nei prossimi 3 anni. Oltre 10,5 milioni non ne vogliono affatto. Motivi principali: economia, lavoro precario, mancanza di partner. istat.it/comunicato-sta… #istat x.com

