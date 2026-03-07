N’Ice Cream stop al sogno Finisce la corsa all’Eurovision

N’Ice Cream, band di Venarotta, ha interrotto la sua corsa all’Eurovision dopo essere stata eliminata in semifinale. La band aveva partecipato alla selezione nazionale, ma questa volta non è riuscita a proseguire oltre. La loro avventura nel concorso si conclude con questa eliminazione, lasciando il sogno di rappresentare l’Italia a questa edizione.

Si ferma in semifinale la corsa dei N’Ice Cream verso l’Eurovision. La band picena di Venarotta non è riuscita a conquistare uno dei cinque posti disponibili per la finalissima del San Marino Song Contest e vede così svanire, almeno per quest’anno, il sogno di approdare al grande palcoscenico europeo della musica. Un traguardo sfumato al termine di una serata intensa e combattuta, in cui il livello dei concorrenti si è rivelato altissimo. Il gruppo guidato dal frontman Mirko Albanesi si era presentato alla semifinale con il brano ’Not the winner’, un pezzo energico e coinvolgente, caratterizzato da sonorità che richiamano l’Est Europa e da un ritornello trascinante, costruito quasi come un coro da stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

