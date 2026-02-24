Cambio in corsa al Passetto Fondi per la rete della falesia stop al progetto con l’archistar

Un problema finanziario ha fermato il progetto di riqualificazione del Passetto, dove si cercano fondi per riparare la rete di protezione della falesia. La collaborazione con l’archistar Boeri, già annunciata, è stata sospesa a causa di mancanza di risorse. La decisione arriva dopo che le autorità hanno valutato le spese necessarie per garantire la sicurezza dei visitatori. La situazione rimane in attesa di nuovi finanziamenti.

Servono fondi per riparare la rete di protezione della falesia: ‘congelata’ la collaborazione con l’archistar Boeri per il restyling del Passetto. Lo ha confermato ieri durante la seduta della commissione l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini: "Il meta-progetto viene rinviato, non possiamo fare altrimenti – ha detto Tombolini – Le risorse che avevamo deciso di mettere su quel progetto di elevata qualità architettonica le dobbiamo riallocare con somma urgenza per la protezione della spiaggia degli anconetani. La rete rotta richiede un intervento non rinviabile, specie in questo periodo ormai a ridosso della primavera, proprio quando le spiagge tornano a rianimarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Svolta per la spiaggia del Passetto, sopralluogo con l’archistar Boeri: il progetto del Comune prende corpoUn sopralluogo con l'archistar Boeri segna un passo importante nel progetto di riqualificazione della spiaggia del Passetto ad Ancona.

Leggi anche: Ancona, cede la falesia sotto i colpi del maltempo: crolli al Passetto, piovono massi e alberi

