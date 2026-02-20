N’Ice Cream in semifinale a San Marino

I N’Ice Cream hanno raggiunto le semifinali del San Marino Song Contest, un passo importante nella loro carriera. La band di Venarotta ha superato la fase eliminatoria grazie a un’esibizione energica e coinvolgente. La loro partecipazione al concorso apre nuove opportunità in vista dell’Eurovision. I membri del gruppo sono entusiasti di questa occasione, che potrebbe portare il loro nome oltre i confini italiani. Ora si preparano a affrontare la prossima sfida con determinazione e passione. La semifinale si terrà tra poche settimane.

Continua il sogno dei N'Ice Cream. La band picena originaria di Venarotta scrive un nuovo capitolo della propria avventura musicale conquistando l'accesso alle semifinali del San Marino Song Contest, penultimo e decisivo passaggio verso l' Eurovision. Un risultato che certifica la crescita del gruppo e alimenta l'entusiasmo di un territorio che li segue passo dopo passo. Dopo aver superato le prime selezioni del Dreaming San Marino Song Contest e la fase di casting, i N'Ice Cream sono riusciti a rientrare tra i 40 artisti rimasti in gara. Una scrematura severissima, partita da centinaia di candidature internazionali, che ora li proietta nel cuore della competizione.