Nemici in campo amiconi fuori | non solo Saelemaekers e Calha i legami tra interisti e milanisti

Recentemente, un esterno belga ha confermato di mantenere un buon rapporto con un giocatore avversario, aggiungendo che si sentono ancora. Questa dichiarazione si aggiunge ad altri esempi di legami tra calciatori delle due squadre rivali, che si manifestano al di fuori del campo. Le relazioni personali tra i giocatori spesso contrastano con le rivalità sportive.

"Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu: quando a 20 anni sono arrivato al Milan, Hakan è stato uno dei primi compagni ad aiutarmi tanto, anche fuori dal campo. Mi ha presentato la sua famiglia. A volte ci chiamiamo ancora ma non parliamo mai di calcio". Parole di Alexis Saelemaekers, che nonostante il polemico addio al Milan del turco conserva un ottimo rapporto con l'ex compagno. Uno dei tanti esempi, perché Saelemaekers e Calhanoglu non sono l'unica coppia di amici avversari che battaglieranno per 90' prima di ritrovarsi in amicizia una volta usciti da San Siro. Di seguito, ecco gli altri. "Sono cresciuto osservando Modric, è il mio idolo.

