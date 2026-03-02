Moviola Cremonese-Milan Cesari zittisce gli interisti | Saelemaekers ma quale simulazione!

Durante la partita tra Cremonese e Milan, Alexis Saelemaekers, centrocampista dei rossoneri, è rimasto a terra dopo uno scontro con Giuseppe Pezzella. La moviola ha mostrato chiaramente che non si tratta di una simulazione, come alcuni tifosi interisti avevano insinuato sui social. L’arbitro non ha preso provvedimenti e il gioco è proseguito senza interruzioni. Cesari ha commentato pubblicamente la scena, zittendo le accuse di simulazione.

Contatto tra Saelemaekers e Pezzella, con il giocatore del Milan che ha accentuato un po' la caduta dopo essere stato toccato sia sulla gamba, sia sulla spalla dal terzino di Davide Nicola. L'avvenimento, però, ha scatenato l'ira sui social di giornalisti e tifosi interisti che, memori del caso Pierre Kalulu - Alessandro Bastoni in Inter-Juventus di un paio di settimane fa, avrebbero voluto un'ammonizione per simulazione a carico del belga. Un cartellino giallo avrebbe portato Saelemaekers, che ha giocato in Cremonese-Milan sotto diffida, alla squalifica per un turno e, pertanto, allo stop per il derby contro l'Inter del prossimo 8 marzo a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Moviola Cremonese Milan, Cesari smonta le polemiche: «Il gol di Pavlovic è regolare! Simulazione Saelemaekers? Ecco la verità»

Cesari: «Il gol di Pavlovic è regolare, nessuna simulazione di Saelemaekers»

