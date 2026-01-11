Liste d’attesa infinite e nove mesi per entrare

A Casa Roverella, circa cento persone con Alzheimer, principalmente donne, aspettano di ricevere assistenza. I tempi di attesa variano tra sei e nove mesi, a meno di casi prioritari. Questi lunghi periodi evidenziano le difficoltà nel garantire un rapido supporto a chi necessita di cure specializzate, sottolineando l’importanza di interventi strutturali e di una maggiore disponibilità di servizi dedicati.

Sono almeno un centinaio i malati di Alzheimer (molto spesso donne) che attendono di essere accolti a casa Roverella, e i tempi di attesa, salvo casi prioritari, possono arrivare fino a nove mesi e non sono comunque inferiori a 6. Perché casa Roverella, insieme a casa Aura, è una delle rare strutture residenziali della provincia di Pesaro e Urbino destinate a chi è affetto da questa patologia di cui soffrono, si stima, almeno 700 persone solo a Pesaro, mentre a Fano sarebbero addirittura di più. A fronte di questo bisogno del territorio, sono solo 30 i posti a casa Roverella, a cui si aggiungono quelli di casa Aura, appena 16, gestiti dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

