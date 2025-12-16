Liste d’attesa infinite e gestione opaca

La sanità pubblica di Modena attraversa una fase critica, caratterizzata da liste d’attesa estenuanti e una gestione poco trasparente. Questi problemi evidenziano le sfide che il sistema sanitario locale deve affrontare, mettendo in discussione servizi essenziali e la fiducia dei cittadini.

La sanità pubblica a Modena vive una fase di evidente difficoltà che non può più essere nascosta dietro slogan autocelebrativi. Le liste d’attesa sempre più lunghe per visite specialistiche ed esami diagnostici rappresentano una vera e propria negazione del diritto alla cura per migliaia di cittadini, costretti ad attendere mesi o a rivolgersi al privato pagando di tasca propria. A rendere ancora più preoccupante il quadro della sanità modenese sono i rilievi formulati dalla Corte dei conti sull’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che ha accertato errori e criticità rilevanti nel bilancio 2023. Ilrestodelcarlino.it

