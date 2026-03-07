Nella guerra tra USA e Iran rischia di andarci di mezzo pure l’intelligenza artificiale 

Da fanpage.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le monarchie del Golfo hanno investito miliardi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, rafforzando legami con aziende americane e con la famiglia Trump. La guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran potrebbe coinvolgere anche questa tecnologia, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei rapporti internazionali. La questione riguarda anche le alleanze e gli interessi economici di queste nazioni nella regione.

Le monarchie del Golfo hanno investito miliardi nello sviluppo dell'intelligenza artificiali, stringendo legami fortissimi con le aziende americane e la famiglia Trump. E ora rischiano di diventare un bersaglio dell'Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic è protagonista di uno scontro con l'Amministrazione Usa, tra minacce di Trump e guerra in Iran. E oggi è andata in down. Che sta succedendo?

Leggi anche: Tra i colossi di Cina e Usa la via italiana all’intelligenza artificiale

Arthur Hayes: Israel-Iran War Could End in ** Days [It’s All Calculated]

Video Arthur Hayes: Israel-Iran War Could End in ** Days [It’s All Calculated]

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nella guerra tra USA e Iran rischia di....

Temi più discussi: Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran; Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran.

iran nella guerra tra usaIran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

iran nella guerra tra usaCrisi Iran, nuovo raid israeliano su Teheran: bombardato nella notte l'aeroporto MehrabadTeheran minaccia l’Europa: «Chi si unisce a Usa e Israele sarà un nostro obiettivo legittimo». Il presidente americano vorrebbe replicare il modello Venezuela ... lastampa.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.