Claude, l’intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic, è al centro di un acceso confronto tra l’Amministrazione Usa, le minacce di Trump e la crisi in Iran. Oggi il sistema è andato in down, suscitando domande su cosa stia effettivamente accadendo. Non si tratta di un’arma o di un sistema militare, eppure il suo nome è diventato simbolo di una delle discussioni più complesse tra tecnologia, politica e conflitti internazionali.

N on è un generale, non è un’arma, non è un sistema missilistico. Eppure il suo nome è diventato il cuore di una delle discussioni più delicate del presente, il rapporto tra intelligenza artificiale, guerra e potere politico. Quel nome è Claude, un sistema di AI sviluppato dalla società americana Anthropic, finita al centro di uno scontro politico e militare con il governo degli Stati Uniti e con il Donald Trump, che riguarda la sicurezza nazionale e l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari e classificati. E non da ultimo gli attacchi in Iran. Un’altra guerra in Medio Oriente: Israele attacca l’Iran, colpiti 60 siti X Leggi anche › Rivoluzione iraniana: a Teheran il vento soffia ancora Claude, l’intelligenza artificiale “diversa”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic è protagonista di uno scontro con l'Amministrazione Usa, tra minacce di Trump e guerra in Iran. E oggi è andata in down. Che sta succedendo?

Claude AI down: cosa sta succedendo all’Intelligenza Artificiale di AnthropicQuesta mattina il chatbot Claude AI di Anthropic ha smesso di funzionare regolarmente.

Trump furioso con Anthropic, il gigante dell’intelligenza artificiale nella lista nera«Sto ordinando a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia di Anthropic».

Contenuti e approfondimenti su Amministrazione Usa.

Temi più discussi: Trump: stop all'uso dei prodotti Anthropic; Anthropic non vuole che la sua AI venga usata per uccidere o sorvegliare, ma il governo americano ha altri piani; Il paradosso di Trump: l’attacco all’Iran con l’intelligenza artificiale bandita di Anthropic; Paolo Benanti: Il caso Anthropic ci interroga: possono le Big Tech riscrivere il patto sociale?.

Claude conquista l’attenzione globale e ridisegna il panorama dell’intelligenza artificialeClaude AI domina l’App Store USA dopo la disputa tra Anthropic e Pentagono Who: il chatbot Claude di Anthropic, il Pentagono e l’amministrazione Trump ... assodigitale.it

Anthropic, Claude supera ChatGPT tra le app più scaricate dopo gli scontri con governo UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Anthropic, Claude supera ChatGPT tra le app più scaricate dopo gli scontri con governo Usa ... tg24.sky.it

Il cofondatore di Anthropic è solo contro tutti: l'amministrazione Usa che gli impone accesso completo ai suoi modelli e le industrie informatiche minacciate dal suo Claude - facebook.com facebook

Rinnovabili negli USA: record storico nel 2025 nonostante le strette dell'amministrazione Trump x.com