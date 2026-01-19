Tra i colossi di Cina e Usa la via italiana all’intelligenza artificiale

Tra i principali attori di Cina e Stati Uniti nel campo dell’intelligenza artificiale, emergono anche i talenti italiani. Formatisi nelle università italiane e perfezionatisi in ambienti internazionali come Oxford e Sophia Antipolis, essi hanno contribuito con ricerca e innovazione ai progressi del settore digitale. Questa realtà testimonia un percorso di formazione solido e internazionale, che arricchisce il panorama dell’IA con un approccio originale e di qualità.

Il modello europeo si fa strada e l'Italia ha un posto tutto suo. Tra università, laboratori e imprese c'è un brulicare di nuove idee e menti brillanti. Alcuni giovani protagonisti ce lo raccontano. Sull'Ai fisica l'Italia ha tre grandi vantaggi: l'eredità manifatturiera, un sistema di piccole e medie imprese e una rete universitaria d'eccellenza Sono stati educati dalle università italiane, si sono specializzati in quelle straniere, hanno studiato, ricercato, inventato nei laboratori del nuovo mondo digitale, a Oxford, a Sophia Antipolis in Provenza, a Copenaghen, in Australia, nella già mitica Silicon Valley, poi hanno fatto il salto dal laboratorio alla fabbrica virtuale.

