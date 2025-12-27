nba fontecchio resta in panchina ma miami vince colpo jazz contro i pistons

Miami (Stati Uniti), 27 dicembre 2025 – I Miami Heat, dopo tre sconfitte (erano otto i ko nelle ultime nove gare prima della palla a due di questa notte), hanno riassaporato il gusto della vittoria. La franchigia della Florida ha infatti sbancato Atlanta battendo gli Hawks 126-115. Orfana di Bam Adebayo (messo ko da un problema alla schiena) e con un Simone Fontecchio rimasto in panchina per tutto l’arco dei 48’, Miami è rimasta in testa per larghi tratti del match, chiudendo i conti con un 9-0 che, in apertura di quarto quarto, ha portato il massimo vantaggio fino al +17. In grane evidenza, tra gli Heat, Norman Powell (25 punti), Pelle Laon (21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist), Andrew Wiggins (18 punti) e Kel’el Ware (16 punti e 13 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

