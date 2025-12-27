NBA Fontecchio resta in panchina ma Miami vince Colpo Jazz contro i Pistons
Miami (Stati Uniti), 27 dicembre 2025 – I Miami Heat, dopo tre sconfitte (erano otto i ko nelle ultime nove gare prima della palla a due di questa notte), hanno riassaporato il gusto della vittoria. La franchigia della Florida ha infatti sbancato Atlanta battendo gli Hawks 126-115. Orfana di Bam Adebayo (messo ko da un problema alla schiena) e con un Simone Fontecchio rimasto in panchina per tutto l’arco dei 48’, Miami è rimasta in testa per larghi tratti del match, chiudendo i conti con un 9-0 che, in apertura di quarto quarto, ha portato il massimo vantaggio fino al +17. In grane evidenza, tra gli Heat, Norman Powell (25 punti), Pelle Laon (21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist), Andrew Wiggins (18 punti) e Kel’el Ware (16 punti e 13 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: NBA, Fontecchio resta in panchina e Miami cade contro Detroit. Charlotte ferma i Raptors
Leggi anche: Nba, notte da dominio per Thunder e Pistons: show di Holmgren e Duren. Fontecchio decisivo per Miami
Basket, Nba: Miami bene ma con Fontecchio in panchina, Utah vince all'ultima azione.
NBA, Fontecchio resta in panchina ma Miami vince. Colpo Jazz contro i Pistons - I risultati della notte: i Celtics strapazzano i Pacers e Booker non fa sconti ai New Orleans Pelicans. sport.quotidiano.net
Basket, Nba: Miami bene ma con Fontecchio in panchina, Utah vince all'ultima azione - 111 gli Atlanta Hawks in trasferta, in una partita in cui Simone Fontecchio è restato per tutti i 48 minuti a guardare dalla panchina. napolimagazine.com
Nba: Miami bene ma senza Fontecchio, Utah vince all'ultima azione - 111 gli Hawks ad Atlanta, in una partita in cui Simone Fontecchio è restato per tutti i 48 minuti a guardare dalla panchina. msn.com
FONTECCHIO: PRIMO DNP-CD Nella sfida da ex contro Detroit, l'Azzurro resta a guardare 48 minuti. Per la prima volta non c'è spazio per lui nelle rotazioni di coach Spoelstra. La situazione... https://www.pianetabasket.com/nba/allarme-simon-fontecchio-a- - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.