Nuggets e Knicks inarrestabili Doncic show con i Lakers | il racconto della notte NBA

Una notte di emozioni e grandi prestazioni nella NBA. Nuggets e Knicks continuano la loro marcia vincente, mentre Doncic incanta con un’esibizione stellare da 45 punti, guidando i Lakers alla vittoria sugli Utah Jazz. Jokic domina Orlando, confermando il suo stato di forma eccezionale. Un racconto di protagonisti che scrivono nuove pagine di una stagione appassionante e ricca di sorprese.

Denver e New York allungano le strisce vincenti, Jokic domina Orlando. Luka Doncic firma una prestazione mostruosa da 45 punti e trascina i Lakers al successo in casa degli Utah Jazz. La notte NBA conferma lo stato di forma eccellente di Denver Nuggets e New York Knicks, entrambe sempre più solide nelle rispettive Conference, e .

