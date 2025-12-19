Nuggets e Knicks inarrestabili Doncic show con i Lakers | il racconto della notte NBA
Una notte di emozioni e grandi prestazioni nella NBA. Nuggets e Knicks continuano la loro marcia vincente, mentre Doncic incanta con un’esibizione stellare da 45 punti, guidando i Lakers alla vittoria sugli Utah Jazz. Jokic domina Orlando, confermando il suo stato di forma eccezionale. Un racconto di protagonisti che scrivono nuove pagine di una stagione appassionante e ricca di sorprese.
Denver e New York allungano le strisce vincenti, Jokic domina Orlando. Luka Doncic firma una prestazione mostruosa da 45 punti e trascina i Lakers al successo in casa degli Utah Jazz. La notte NBA conferma lo stato di forma eccellente di Denver Nuggets e New York Knicks, entrambe sempre più solide nelle rispettive Conference, e . 🔗 Leggi su Sportface.it
Non conosce pausa la marcia di Denver Nuggets e dei New York Knicks, che blindano le rispettive seconde posizioni nella Western e nella Eastern Conference
Lo sloveno firma una tripla doppia da 45 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, numeri che solo Elgin Baylor aveva messo insieme con la maglia dei Lakers.
Nba: colpo di Dallas sui Pistons, i Lakers brillano con Doncic - 114 ai supplementari Detroit, capolista della Eastern Conference del campionato Nba. msn.com
