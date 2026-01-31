NBA nella notte | Lakers travolgenti Jokic torna e guida Denver Boston non sbaglia

Nove partite di regular season hanno tenuto svegli gli appassionati fino a tarda notte. I Lakers hanno dominato a Washington, mentre Doncic ha messo a referto una prestazione super. Denver ha ritrovato Jokic e ha battuto i Clippers, e Boston ha vinto senza difficoltà. Sulle altre partite, Cleveland e Toronto sono cadute sotto i colpi degli avversari.

Nove partite di regular season animano la notte NBA: Los Angeles domina a Washington con un super Doncic, Denver ritrova Jokic e batte i Clippers, Boston vince senza problemi mentre cadono Cleveland e Toronto. Notte scintillante per i Los Angeles Lakers, che confermano il buon momento centrando la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Nella capitale finisce 142-111 contro i Washington Wizards, con Luka Doncic assoluto protagonista: 37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per una prestazione totale. In doppia cifra anche LeBron James con 20 punti e Deandre Ayton con 23. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su NBA Night NBA, i risultati della notte (12 dicembre): Jokic trascina Denver, Milwaukee batte i Boston Celtics Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA 2025-2026, con otto squadre in campo per migliorare la loro posizione in classifica. Denver sbanca Boston senza Jokic, notte NBA tra colpi esterni e una trade che scuote Atlanta Nella notte NBA, Denver conquista la vittoria a Boston senza Jokic, mentre Oklahoma City supera Utah all’overtime grazie a una prestazione di Shai. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su NBA Night Argomenti discussi: I Lakers passano a Dallas, vincono Cavs e Bulls; NBA, i risultati della notte (23 gennaio): tripla doppia di Joel Embiid, i Clippers battono i Lakers. Bene anche Nuggets e Mavericks; BM NBA TIME / Il recap della notte: Doncic guida la rimonta dei Lakers a Dallas, Huerter condanna i Celtics allo scadere - di Matteo Parma; Minneapolis, Wolves-Warriors rinviata per motivi di sicurezza. Fontecchio show, Miami travolge i Jazz. Nba, Lakers ok con la tripla doppia di Doncic. Jokic torna e trascina i NuggetsI gialloviola dilagano a Washington con 37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist dello sloveno. Vincono anche Cetics, Pistons e Nets ... corrieredellosport.it NBA, risultati della notte: Detroit passa a Golden State, Denver ferma i ClippersLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Detroit passa a Golden State, Denver ferma i Clippers ... sport.sky.it NBA 2025-26, risultati della notte: Cleveland travolge i Lakers, gli Spurs sbancano Houston | Sky Sport x.com COSA È SUCCESSO NELLA NOTTE #NBA Cleveland Cavaliers battono Los Angeles Lakers 129 a 99 Indiana Pacers battono Chicago Bulls 113 a 110 Atlanta Hawks battono Boston Celtics 117 a 106 Orlando Magic battono Miami Heat 133 a 12 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.