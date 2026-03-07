Naufrago senza nome Il dramma migranti

Un migrante senza identità si trova al centro di un dramma che coinvolge molti. Il suo nome non è noto e le autorità hanno individuato solo un codice alfanumerico, simile a una password complessa. Si tratta di una persona con un volto, una voce e un modo suo di esprimersi, ma nessuna informazione sul suo passato o sulla sua vita. Il suo caso rappresenta un esempio di molte storie simili in attesa di essere ascoltate.

Un codice. Intreccio alfanumerico di cifre e di lettere. Neanche fosse una password di buon livello. Solo che in questo caso si parla di una persona: con un viso, una voce, un modo suo di baciare o di muovere gli occhi. Una persona che però, una volta scomparsa fra le onde, diventa appunto un codice. Come ci ricorda fin dal titolo Saverio La Ruina in "Kr70m16 – Naufrago senza nome", da martedì al Teatro degli Angeli in via Colletta, per la stagione di deSidera. E c'è qualcosa di brutale e di struggente in questa silenziosa trasformazione amministrativa. Che qui diventa spunto per indagare il dramma dell'immigrazione. Certo. Ma anche la nostra capacità di confrontarci con la memoria.