Svizzera ore di angoscia e speranze appese a un filo | il giallo del riconoscimento di Emanuele Galeppini e il dramma dei feriti senza nome

La tragedia avvenuta al locale Le Constellation in Svizzera ha lasciato molte incognite, tra feriti ancora senza identità e il riconoscimento di Emanuele Galeppini. La vicenda si svolge in un clima di attesa e preoccupazione, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sul bilancio e le circostanze dell’accaduto. In questo contesto, il dolore e l’incertezza si mescolano, lasciando un’ombra di sofferenza tra chi aspetta notizie.

Il bilancio della tragedia in Svizzera tra le mura del locale Le Constellation resta sospeso in un limbo di incertezze e dolore. Mentre le autorità svizzere lavorano senza sosta e gli inquirenti, alle prese con le indagini sulla tragedia confermano che al momento non c'è nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar di Crans-Montana – lo spiega Beatrice Pilloud, procuratrice generale del Cantone Vallese, in un'intervista alla televisione svizzera Rts, confermando la presenza di una uscita di sicurezza nel locale – il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che, al netto delle possibilità di vittime italiane, tra le prime sei salme identificate ufficialmente non figurino connazionali.

Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans- tg24.sky.it

Amante della montagna, frequenta da sempre la località svizzera. L'angoscia della madre: «Non c'è nulla da dire, possiamo solo aspettare» - facebook.com facebook

L'angoscia dei genitori che stanno cercando i loro figli negli ospedali della #Svizzera . E di chi sa già che non li rivedrà mai più . Quando ci sono di mezzo i ragazzi e ancor più disperante. Riguarda tutti noi. #CransMontana x.com

