Nasce ’Maremosso’ Al centro del lavoro i pazienti psichiatrici

È stata presentata ‘Maremosso’ nella sede della Misericordia di Uzzano, di fronte a circa cento persone. L’associazione si dedica al supporto di pazienti psichiatrici e si concentra sul loro benessere. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e cittadini interessati alle attività e agli obiettivi di questa nuova realtà. La presentazione ha segnato l’avvio ufficiale delle attività di ‘Maremosso’.

Nei locali della Misericordia di Uzzano davanti ad un centinaio di persone intervenute, è stata presentata ’Maremosso’, quale associazione che si occupa di pazienti psichiatrici. La serata che aveva per tema ’I pazienti psichiatrici riguardano anche te’ è stata introdotta dal governatore della confraternita Luca Pucci e dal presidente di ’Maremosso’ Massimo Vanoli con la vice Franca Notari insieme alla dottoressa Claudia Montanelli e Angelia e Maureen medici dello staff della Rems di Empoli. "Maremosso – commenta il presidente Massimo Vanoli – è una associazione nata dall’unione di familiari e volontari che si occupano e portano il loro supporto a pazienti ricoverati nella REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), ovvero una struttura in grado di accogliere autori di reato con disturbi mentali e pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce ’Maremosso’. Al centro del lavoro i pazienti psichiatrici Leggi anche: Giovani con disturbi psichiatrici. Taglio del nastro al Centro diurno Scrittura terapeutica al centro del progetto per pazienti oncologiche al Crob di OrbassanoAl Centro di Riferimento Oncologico del Piemonte, a Orbassano, è partito un progetto innovativo che mette al centro della cura non solo il corpo, ma...