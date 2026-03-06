Cicogna bianca in Toscana | nido sui tralicci Enel mette in sicurezza gli animali nel Padule di Fucecchio

In Toscana, una cicogna bianca ha costruito il suo nido sui tralicci dell’Enel nel Padule di Fucecchio. La società E-Distribuzione, parte del Gruppo Enel, ha messo in atto un intervento per garantire la sicurezza degli animali e delle infrastrutture. L’operazione ha coinvolto attività di messa in sicurezza e tutela degli uccelli nel territorio.

CERRETO GUIDI (FIRENZE) – E- Distribuzione, società del Gruppo Enel, ha effettuato un intervento di messa in sicurezza del nuovo nido costruito da una coppia di cicogna bianca a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, nell’area del Padule di Fucecchio. L’intervento è stato realizzato con la consulenza naturalistica di Enrico Zarri di LIPU. La Cicogna bianca nidifica in Toscana dal 2005, dopo molti secoli di assenza; la ricolonizzazione del nostro Paese è stata favorita dall’adozione di misure di protezione e da progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. Il nido interessato dall’intervento è l’ultimo,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cicogna bianca in Toscana: nido sui tralicci, Enel mette in sicurezza gli animali nel Padule di Fucecchio Leggi anche: Toscana, due nuove perle nella lista Ramsar: tutela internazionale per il padule a Scarlino e Fucecchio Dodici mucche cadono dal camion in tangenziale. Automobilista blocca le auto e mette in sicurezza gli animaliCornaredo (Milano), 1 marzo 2026 – Momenti di forte tensione, questa sera, lungo la tangenziale Ovest di Milano, all’altezza del chilometro 5, in... Aggiornamenti e notizie su Cicogna bianca in Toscana nido sui.... Temi più discussi: Focus sul Padule di Fucecchio. Alla scoperta dell’area umida; Bollette in Toscana, nel 2025 spesi in media 743 euro per la luce e 1.269 per il gas; Grave incidente a Bassa (Cerreto Guidi), investita una donna; Guerra in Iran: gasolio alle stelle, autotrasportatori sotto pressione. La Cicogna bianca nidifica nel Padule di Fucecchio su un traliccio: Enel mette il nido in sicurezzaUn nuovo nido di Cicogna bianca nel Padule di Fucecchio, su un traliccio della tensione. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con la c ... 055firenze.it Enel mette al sicuro un nido di cicogna bianca al Padule di FucecchioEnel ha effettuato un intervento di messa in sicurezza del nuovo nido costruito da una coppia di cicogna bianca a Stabbia ... gonews.it Padule di Fucecchio – Stabbia, Cerreto Guidi Un bellissimo angolo di natura tra acqua, canneti e silenzio. Un posto perfetto per una passeggiata e per scattare qualche foto immersi nella tranquillità. #paduledifucecchio #stabbia #cerretoguidi #toscanadasc - facebook.com facebook